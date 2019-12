Engelse amputatievoetballers verslaan twee keer PSV

Op zijn derde was Wesley van Ingen uit Oostzaan al gek van voetbal. Een paar jaar later werd hij gescout door Telstar, AZ en Feyenoord. Toen hij 13 jaar was, lag er een uitnodiging voor het Noord-Hollands team op de deurmat. Maar ook was er opeens een bottumor in zijn rechteronderbeen. ,,Heel agressief, hij vrat mijn bot op en ondanks een zware chemokuur bleek al snel dat een amputatie boven de knie onvermijdelijk was. Maar ik was altijd al positief en ben blijven geloven in mogelijkheden."