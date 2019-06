Enige ijdelheid is niemand vreemd, maar 173 keer John Jorritsma in jaarverslag gemeente Eindhoven is best veel

EINDHOVEN - Natuurlijk, het is zijn eigen jaarverslag, maar de Eindhovense burgemeester John Jorritsma staat wel héél veel op de foto in het 42 pagina’s tellend boekje. 173 keer om precies te zijn.

Eindhoven slaapt nooit. Logisch dan ook dat de burgemeester van Eindhoven John Jorritsma ook nooit slaapt. Althans; weinig, zo lijkt het, al bladerend door Jorritsma’s jaaroverzicht over 2018 dat daarom ook maar meteen de toepasselijke titel ‘Eindhoven slaapt nooit’ heeft meegekregen. Met dat jaarverslag wil Jorritsma laten zien wat een burgemeester zoal doet op een dag, behalve lintjes doorknippen.

Veel, zo blijkt uit het boekje dat de vorm heeft van een in beeld gebrachte agenda. Want Jorritsma is óf onderweg, om de belangen van Eindhoven en Brainport wereldwijd te behartigen, óf hij ontvangt op het Eindhovense stadhuis gasten en delegaties van all over the world, om hen in te wijden in de geheimen van Brainport.

En wie er ook op de foto’s van al die evenementen en bijeenkomsten staat – of dat nou de koning is, het kampioenselftal van PSV, de burgemeester van het Texaan­se Austin of een ‘gewone’ Eindhovense honderdjarige of supermarktmedewerker – er is altijd één stralend middelpunt op al die foto’s: John Jorritsma zelf.

Natuurlijk, vind maar eens een burgemeester die niet een tikkeltje ijdel is. Dat kan ook niet anders in een baan waarvan cruciale aspecten van de functieomschrijving zijn: in het middelpunt van de belangstelling staan, toespraken houden, vergaderingen voorzitten en lintjes doorknippen. Een baan bovendien waarvoor een grote, glimmende ketting bij je kledingvoorschriften hoort.

En natuurlijk, een jaar telt 365 dagen en een burgemeester – vakanties daargelaten – is vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week en tweeënvijftig weken per jaar burgemeester.