Enkele scholen dicht tot voorjaarsvakantie

Vrienden­groep verdiende flink bij met ‘bierfusten rapen’ in Duizel: werkstraf­fen geëist

11 januari DEN BOSCH - Dat een stelletje uit Dodewaard meehielp bij het stelen van bierfusten is de vraag niet: de politie betrapte hen in Duizel. Grotere vraag in de rechtbank was: waarom? Het tweetal had werk, geen schulden, geen problemen. Maar wel, blijkt, verkeerde vrienden. ,,We lieten ons meeslepen”, zegt de vrouw met een trillend lipje.