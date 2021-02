Ennatuurlijk haalt alles uit de kast in rechtszaak tegen Meerhovense klanten uit Eindhoven

EINDHOVEN - Ennatuurlijk legt zich zeker niet neer bij de kritiek op de aansluitkosten die klanten in Meerhoven hebben. De warmteleverancier haalt alles uit de kast om de principiële kwestie te winnen. Dat daar ook veel geld mee gemoeid is, is natuurlijk ook belangrijk, aldus vertegenwoordigers van Ennatuurlijk bij de rechtbank in Den Bosch.

Daar diende dinsdagmiddag de zaak van de Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) tegen Ennatuurlijk namens zo'n 2000 huishoudens. Ook de Tilburgse Stichting Reeshof Verzet (600 deelnemers) heeft zich daarbij aangesloten. Namens beide belangenorganisaties betoogde advocate Noortje Ogg dat de consumenten altijd onwetend zijn geweest van wat ze precies betaalden. Ennatuurlijks voorgangers (onder andere Essent) zouden dat bewust verborgen hebben gehouden.

Pas in 2011 gaf Ennatuurlijk noodgedwongen uitleg

Pas in 2011 moest Ennatuurlijk uitleg geven omdat de Warmtewet dat vereiste. Toen bleek dat in het zogenaamde vastrecht ook 150 euro per jaar zat voor de aansluiting. Waarvoor de zelfbouwers, projectontwikkelaars en woningcorporaties ook al duizenden euro's betaald hadden bij de bouw van de woningen. Die zelfbouwers wonnen eerder bij de Hoge Raad de procedure tegen de jaarlijkse termijnen van de aansluiting. Ennatuurlijk moest 200 klanten geld terugbetalen en mocht de rest niet meer innen. Mocht Ennatuurlijk nu ook ongelijk krijgen, dan zijn daar miljoenen euro's mee gemoeid, want per woning gaat het om 4.500 tot 5.000 euro.

Volledig scherm De *biomassacentrale* in *Meerhoven*, Eindhoven levert warmte voor Ennatuurlijk. © Kees Martens/DCI Media

De stichtingen zetten zich nu in voor de tweede eigenaren en verder van de zelfbouwwoningen, bewoners die een huis gekocht hebben van een projectontwikkelaar en huurders van onder meer woningcorporaties. Want zo redeneren zij, ook deze groepen wisten van niets. In folders van woningbouwers, brochures van Ennatuurlijk en op hun rekening stond nergens dat ze nog 30 jaar (met jaarlijkse verhoging en met rente) voor de aansluiting betalen. ,,Alsof je een auto in een keer betaalt en een onderhoudsabonnement afsluit. Blijkt dat je later voor allerlei onderdelen betaalt in de abonnement terwijl je dacht die al bij de aanschaf te hebben voldaan", aldus advocate Ogg.

Knarsetanden over uitspraak Hoge Raad

Maar bij Ennatuurlijk denken ze daar heel anders over. Sowieso knarsetanden ze daar nog over de uitspraak van de Hoge Raad over de zelfbouwers. ,,Er is geen zitting geweest, terwijl wij graag nog eens verdedigd hadden waarom we de jaarlijkse bijdrage voor de aansluiting vragen", zei een van de Ennatuurlijk-medewerkers na afloop. Nu moest de warmteleverancier zich bij het arrest neerleggen. Een sleutelrol in die zaak was er voor offertes die de zelfbouwers konden laten zien. Daarin staat wat een aansluiting kost en er wordt niets gezegd over jaarlijkse bijdragen. De woningbouwers mochten er daarom op vertrouwen dat daarmee de kous af was, oordeelde de hoogste rechter.

Volledig scherm Open dag bij Ennatuurlijk in Helmond. © DCI Media

Maar de groepen die nu via de SSE proberen hun gelijk te halen, hebben nooit zo'n offerte gehad. Er is weliswaar ook nooit goed uitleg gegeven, ,,maar het bedrag dat ze moesten betalen is altijd kristalhelder geweest", aldus advocate Willemijn Fick-Nolet van Ennatuurlijk. In 2011 is enkel uitgelegd wat er precies allemaal onder dat bedrag viel. ,,En als het de klanten niet beviel, hadden ze ook op kunnen zeggen", aldus de advocate.

Volgens de organisatie komt de gekozen manier van betalen - deels in een keer, deels in termijnen over 30 jaar - voort uit afspraken met de gemeenten Eindhoven (waar de woningen vanaf 1999 werden aangesloten) en Tilburg (vanaf 1983). Zodat de woningen niet te duur werden en de kosten voor de jaarlijkse bijdrage niet te hoog. Bewijzen daarvoor zijn echter nooit overlegd; de gemeenten hebben zich gedistantieerd van die uitleg.

Ennatuurlijk twijfelt aan stichtingen

Ten slotte probeerde Ennatuurlijk ook nog om de stichtingen niet ontvankelijk te verklaren. Volgens advocaat Fick-Nolet is er geen bewijs dat de belangenorganisaties inderdaad zoveel klanten van de warmteleverancier vertegenwoordigen. Een individuele behandeling van de zaken ligt meer voor de hand. Maar dat is ondoenlijk, vindt secretaris Ruben Trieling van SSE. ,,Wij hebben zo'n 2000 mensen die zich bij ons hebben ingeschreven en hebben meebetaald, soms via hun rechtsbijstandsverzekering, aan dit proces. Daarvan zouden we bewijzen kunnen overleggen. Als dat mag van de privacywetgeving.” En Ogg vindt zo’n individuele behandeling onnodig. ,,Er zijn drie groepen benadeelden en de stukken daarvoor zijn allemaal hetzelfde. Die zaken kunnen collectief best beoordeeld worden.”

De rechtbank doet over 12 weken uitspraak, rond 12 mei. Maar waarschuwt wel al dat het razenddruk is.