Ennatuurlijk in Eindhoven koopt warmte- en koudeprojecten van Hydreco

EINDHOVEN - Ennatuurlijk koopt vijf warmte- en koelprojecten voor woningen van het bedrijf Hydreco. De WKO-netten hebben in totaal 1400 aansluitingen, onder meer op Strijp-S en -R in Eindhoven, Boxtel en Goirle.

Vanaf 2 maart krijgen de bewoners en gebruikers hun warmte - en straks ook de koeling - geleverd door het op Strijp-T gevestigde Ennatuurlijk. Ook beheert de warmteleverancier vanaf dat moment de netten en installaties. Ennatuurlijk heeft in Nederland momenteel in totaal warmtenetten voor ruim 85.000 consumenten en 1.200 zakelijke klanten. In Eindhoven en Helmond levert de onderneming onder meer via de biomassa- en gascentrales warmte.

Warmte en koeling uit de bodem

De deal met Hydreco betekent dat Ennatuurlijk het gebruik van warmte en koeling uit de bodem gaat uitbreiden. Nu past Ennatuurlijk die onder andere toe bij het bedrijf Ricoh in Den Bosch. Warmte- en koude-opslag werkt als volgt: in de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan de woningen of het gebouw. Vervolgens gaat dat water de warme bron in. In de winter werkt het systeem de andere kant op. Dan wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven, en wordt het weer naar de koude waterbron geleid. Het water uit de warme bron wordt met een warmtepomp opgewarmd tot 55 °C en eventueel met een ketel bijverwarmd, zodat ruimteverwarming en warm kraanwater in de woningen en bedrijven mogelijk zijn.

De uitbreiding past in het streven van het bedrijf om meer variatie in warmtebronnen te bereiken. Nu gebruikt Ennatuurlijk al onder meer biogas, biomassa, restwarmte van bedrijven, warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) en de bodem (geothermie). Dat is zeker nodig omdat de biomassacentrales wellicht tot sluiten gedwongen worden. In Nederland wordt het stoken van hout voor warmte niet meer als duurzaam gezien.

Links de biomassacentrale van Ennatuurlijk op Strijp-T in Eindhoven; naast de voormalige energiecentrale van Philips (met de schoorstenen) die nu in gebruik is als kantoorgebouw.

Hydreco draagt de warmte- en koude projecten over omdat het bedrijf zich vooral wil gaan richten op consultancy en projecten voor zakelijke klanten. Lars Kuipéri, directeur Hydreco: ,,Voor de verkoop van ons netwerk, hebben wij gezocht naar een partij die klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dat het klantcontactbeoordelingscijfer van Ennatuurlijk vorig jaar gemiddeld een 8,4 was, geeft ons het vertrouwen dat klanten in een warm bad terecht komen.”

Uitbreiding met duurzame warmtenetten

Volgens Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, sluit de overname sluit naadloos aan op de ambities van Ennatuurlijk. ,,Van oudsher bouwen we grote netten, dat blijven we ook doen, maar Ennatuurlijk gelooft ook dat kleine collectieven de sleutel zullen zijn tot de verduurzaming van een gebied. Daar past deze overname perfect in. De belangrijkste reden om met Hydreco in zee te gaan, is vanwege Strijp, dat onze thuishaven is, waar we ook al een warmtenet hebben. Het geeft Ennatuurlijk verdere groeimogelijkheden. De aanpak sluit ook aan bij onze duurzaamheidsambities, de continue verduurzaming van onze netten en de investeringsagenda van onze aandeelhouders pensioenfondsbeheerder PGGM en Veolia. Het helpt ook de doelstelling om CO2-neutraal te worden tegen betaalbare prijzen te realiseren.”