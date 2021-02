Ennatuurlijk weer voor de rechter gesleept door kritische klanten uit Meerhoven, Eindhoven

De zaak is al jaren oud. De Hoge Raad gaf in 2018 drie bewoners van Meerhoven gelijk. Zij moesten hun geld terugkrijgen en bovendien mocht Ennatuurlijk de vaste aansluitingskosten van 150 euro per jaar niet meer innen. Die had het bedrijf immers al bij aansluiting van de nieuwbouw in rekening gebracht à 3000 euro. Na die rechtszaak hebben de meeste van de 200 zogenaamde zelfbouwers in Meerhoven hun geld terug gehad, zegt voorzitter Ruben Trieling van de SSE. Inmiddels brengt Ennatuurlijk de jaarlijkse bijdrage bij nieuwe klanten niet meer in rekening.