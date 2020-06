Enorme toeloop Zomerschool Eindhoven

Aan de vorige vijf edities van de Zomerschool in Eindhoven deden tussen de 300 en 350 kinderen mee. Voor dit jaar hebben zich maar liefst 690 kinderen aangemeld. Vanwege de overweldigende animo is de organisatie nog op zoek naar extra leerkrachten, onderwijsassistenten, pabostudenten en pedagogisch medewerkers om de kinderen - betaald - te begeleiden. „Dat gaat lukken”, zegt Chris Voets van De Ontdekfabriek. Er zijn nog zes tot tien plekken in te vullen en de sollicitatiegesprekken lopen.



Voets denkt dat de coronasituatie een grote rol speelt bij de hausse aan aanmeldingen. „Bij veel kinderen ging het thuisonderwijs goed, maar niet overal. Sommige kinderen verdwenen uit beeld.” Niet in alle gezinnen wordt in de thuissituatie Nederlands gesproken en dat is te merken als de school lang dicht is. „We zien dat het taalniveau daalt in de zomervakantie.”