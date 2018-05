Enorme toename overvallen in en om Eindhoven: recherche pakte al dertien verdachten

EINDHOVEN - Overvallers sloegen de laatste maanden veel vaker toe in Eindhoven en de dorpen in de Kempen dan vorig jaar. De teller staat sinds december op 24. Ter vergelijking: een jaar eerder waren het er negen in diezelfde periode.

De criminelen hadden het de afgelopen maanden vooral op winkels, tankstations en cafetaria's gemunt, maar ook een enkele woning was doelwit. Om ze te pakken, tuigde de recherche een speciaal overvallenteam op. Dat blijkt tot nu toe succesvol: twee derde van de zaken lijkt opgelost. Dat zegt chef van de Eindhovense districtsrecherche Danny Frijters.

Dertien verdachten vast

Behalve een paar erg actieve daders is er volgens Frijters geen duidelijke oorzaak voor de enorme toename. Er zit geen georganiseerde bende achter. ,,Het zijn individuen." Dankzij het recherchewerk van het overvallenteam zitten al dertien verdachten vast die betrokken zouden zijn bij zestien van de 24 zaken.

Het eerste succes was de aanhouding eind januari van twee jongens voor de overvallen op een cafetaria en Aldi-supermarkt in Eersel eind vorig jaar. En met twee recente aanhoudingen in twee dagen loste het team acht overvallen op. Op zaterdag 21 april werd een 34-jarige Eindhovenaar opgepakt op verdenking van vier overvallen. Hij zou in april onder meer hebben toegeslagen zaken van de keten Phone House, aan de Parkstraat in Nuenen en de Nieuwstraat in Best. De dag voor de aanhouding van de 34-jarige pakte de politie een 15-jarige stadsgenoot op. Ook de puber zou vier overvallen hebben gepleegd. Tussen 13 maart en 7 april waren vier ondernemers in stadsdeel Woensel zijn doelwit: twee keer hetzelfde Avia-tankstation aan de Joris Minnestraat, de Plussupermarkt aan de Woenselsestraat en CafetariaXL aan de Generaal Coenderslaan.

S teeds agressiever

In het overvallenteam onderzoeken rechercheurs met verschillende expertises grondig de mogelijke samenhang tussen overvallen. Ze zagen hoe beide daders steeds agressiever te werk gingen en hun buit groter werd. Bij de eerste overval op de Phone House in Best griste de man één telefoontje mee en bleef het bij dreigende woorden, maar twee weken later liet hij in de Nuenense vestiging een mes zien en dreigde hij een medewerker neer te steken. En de 15-jarige dreigde bij de eerste twee overvallen nog met een mes. Maar de derde en vierde keer had hij iets bij zich dat op een vuurwapen leek. Bij de huiszoeking vond de politie een imitatievuurwapen.