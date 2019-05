Enthousiasme over opgravingen in grond Woensel

Dit zijn de 10 gevaarlijk­ste wegen in Brabant

16:47 De Zandvliet/Kapelstraat in Eerde is volgens een onderzoek van verkeersbureau VIA de gevaarlijkste weg van Brabant. De weg in het dorp in Meierijstad scoort provinciaal gezien het slechtst in een onderzoek naar ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen in Nederland.