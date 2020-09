Er hangt geen jurk, maar Eindhovense kunst in het pashokje

Honderd jaar schilderkunst uit Eindhoven is vanaf vrijdag te zien in een voormalige modezaak in winkelcentrum Heuvel. Daaronder zijn ook werken uit het voormalige Museum Kempenland.

Daar waar tot begin dit jaar nog mantelpakjes werden gekeurd en gepast, hangt nu een mooi portret van Antoon van Bakel uit 1975. Een pashokje verderop hangt geen jurk aan een haakje, maar een boeren-exterieur van Frans Manders.

Leven in de brouwerij

Waarmee maar gezegd wil zijn: de een z'n dood is de ander z'n brood, want waar modeketen Didi in februari al zijn 81 vestigingen moest sluiten - dus ook die in de Heuvel - daar heeft nu VDLart tijdelijk onderdak gevonden. En dat zorgt ongetwijfeld voor leven in de brouwerij, wat het winkelcentrum in hartje Eindhoven best kan gebruiken.

Tot 1 januari heeft de galerie van Daniëlle Verschuren en Jan van de Loo alle wanden van het forse pand vrijgemaakt voor de tentoonstelling 100 jaar schilderkunst van 1920 tot heden. In het eerste deel van de ruimte hangen doeken van het organiserende duo. Van de Loo, met een achtergrond in het organiseren van culturele evenementen, werkt samen met kunstenares Verschuren aan flinke schilderijen, waarbij actuele thema's als corona niet worden geschuwd.

Voor het tweede deel is een beroep gedaan op de rijke collectie van het Eindhoven Museum en dan vooral hetgeen Peter Thoben als directeur van Museum Kempenland in tientallen jaren heeft verzameld.

Van stof ontdaan

Met deze presentatie worden die doeken weer eens uit de opslag gehaald, van het stof ontdaan en krijgen ze in het kader van het Eindhovense eeuwfeest een prima context. Thoben houdt op gezette tijden in de expositieruimte lezingen over de ontwikkeling van de beeldende kunst in Eindhoven.

Die ontwikkeling in het Eindhovense gaat van ambachtskunstenaars als Piet Bockholts en Willem de Kok in 1920 tot aan een wat afkalvende markt voor de beeldende kunst anno 2020, ten faveure van design en urban arts. Kunstenaars als René Daniëls, Piet Dirx, Ad Snijders en - wat meer terug in de tijd - schilders als Kees Bol, Louis Derijks en Hugo Brouwer hebben de stad echter decennialang op de beeldende kunst-kaart gezet. En dat is prima terug te zien op deze presentatie.

100 jaar schilderkunst van 1920 tot heden. VDLart, Heuvel 117, Eindhoven. Open: ma 12-18 uur, wo, do en za 10-18 uur, vr 10-21 uur en zo 12-17 uur. Van 25 sept t/m 30 dec.