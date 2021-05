‘Er is zo niets aan. Geen beleving, niets. PSV zou veel beter zijn met ons erbij’

Een pakje peuken, wat shotjes en midden op tafel een mobiele telefoon, leunend tegen twee halfvolle bierglazen. Voor een groep fanatieke PSV-fans is het kleine scherm de enige manier om hun club te zien voetballen tegen FC Utrecht, zittend voor feestcafé Villa Fiesta op het Stratumseind. Want hoewel de terrassen weer open zijn, en goed gevuld, mogen er buiten nog nergens televisieschermen hangen.

Ach, wat maakt het ook uit. De eigenaar van de telefoon (31), lid van een supportersgroep, had gewoon in het stadion willen zitten: ,,Er is zo niets aan. Geen beleving, niets. Die voetballers missen dat ook. Vanaf de Oosttribune kunnen wij als groep zo'n speler naar een diepe bal schreeuwen die nog net te halen is. Nu heb je totaal geen invloed. Ik ben er heilig van overtuigd dat als wij erbij waren, de resultaten anders waren geweest.”

Half Duits elftal

Plek twee het maximaal haalbare? Op dit terras vinden ze van niet. Wel is volgens deze supporters een ‘kwaliteitsinjectie’ nodig en hoofdtrainer Roger Schmidt mag best weer wat oude bekenden opbellen. ,,Hij kwam vorig jaar met topspelers, zoals Mario Götze en Eran Zahavi. Mij maakt het niet uit als er straks een half Duits elftal staat, als er maar gepresteerd wordt. Als je in de winter niet bovenaan of nipt tweede staat, is het einde verhaal.”

Velen zullen de televisie in de woonkamer boven een telefoonscherm verkiezen. Zo ook fan Sander Ottens (33), die de wedstrijd tegen Utrecht kijkt bij zijn beste vrienden en mede-seizoenkaarthouders in Schaijk. ,,Deze pot staat wel een beetje symbool voor het seizoen. Te vaak was het billenknijpen, zelfs tegen middelmatige clubs.” De tweede plaats - en dus voorronde Champions League - was zondag vooraf al voor 99,99 procent zeker. ,,En die 0,01 procent twijfel werk je weg met biertjes en sigaretten”, lacht Ottens.

Gakpo is er echt een van ons

Normaliter op Vak O, nu dus op de bank bij vrienden Bram en Diana Vos. Hun neefje Ezra Vos (7) vindt Cody Gapko dé seizoenrevelatie. Ottens ook. ,,Hij kan een van de besten in de eredivisie worden. Bovendien is Gakpo er écht een van ons, een PSV’er. Bij sommigen heb je het gevoel dat ze de club alleen als springplank zien.”

Transferdoelwit Davy Pröpper? ,,Die mag wel terugkeren naar PSV.” De veelbesproken Mo Ihattaren? ,,Dat hoofdstuk lijkt me afgesloten. Een hoogtepuntfilmpje van zijn seizoen duurt nog geen tien seconden.” En Schmidt? ,,Die gaat hier iets neerzetten, ik weet het zeker. Hij heeft een groter plan.”

Eric Provaas (47) zit als PSV voetbalt vooral in de Twitter-woonkamer, altijd druk tweetend. De fan, bij PSV-aanhangers beter bekend als ‘Provie’, ziet het virtuele platform als tijdelijke vervanging voor de memorabele bezoekjes aan het Philips Stadion. ,,Banden onderhouden met supporters, ook met mijn maten van Vak SS, dat is belangrijk voor me.”

Er mag gif bij

Ook Provaas vindt het een teleurstellend jaar. ,,Maar de verwachtingen van het ‘voetbalevangelie van Schmidt’ waren ook wel veel te hoog door alles wat er bij zijn komst werd gezegd en geschreven.” Het voetbal móet beter en er mag gif bij. ,,Een Zuid-Amerikaan, zoals Andrès Guardado. Ideaal!” En dan weer een kampioenschap? ,,Hopelijk. Maar willen we Ajax bijbenen, moet het wel allemaal meezitten en perfect in elkaar vallen.”

Seizoenkaarten verlengen? Een no-brainer voor deze fans. Provaas lacht: ,,Al lang en breed betaald!”

