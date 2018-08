Er komen steeds meer verschillende zomerkampen: tijdverdrijf met een prijskaartje

Eindhoven­se zangeres Kovacs: 'Ik wil mezelf niet naar de tering helpen'

9:18 EINDHOVEN - Zangeres Sharon Kovacs maakt het zichzelf soms te moeilijk in het leven. ,,Ik maak het mezelf niet altijd gemakkelijk, zoek het donkere wel heel erg vaak op. Het is zaak ook dat minder te gaan doen", vertelt de Eindhovense in De Telegraaf.