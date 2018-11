‘Er staat een paard op het spoor’: treinen tussen Eindhoven en Helmond rijden weer

Nog een bejaarde vrouw slachtof­fer van beroving in Eindhoven, politie onderzoekt verband met voorgaande straatroof

18 november EINDHOVEN - Een oudere vrouw is zondagmiddag het slachtoffer geworden van een beroving op de Diekirchlaan in Eindhoven. De dader is nog voortvluchtig. De politie onderzoekt of er een verband is met de beroving van zaterdagavond, waarbij een 85-jarige vrouw zwaargewond raakte.