Er wordt hard gewerkt, maar de situatie in de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant is nog altijd onder controle

De situatie in de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant was maandag opnieuw onder controle. Nog altijd worden nieuwe coronapatiënten opgenomen, maar het verplaatsen van patiënten verlicht de druk op de afdelingen en op de ic’s.

,,Voor de derde dag op rijd zijn we stabiel gebleven’’, zegt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis over de situatie in Eindhoven. Naast de verplaatsing van patiënten gaan er inmiddels ook mensen naar huis. ,,We zien wel een toename op de intensive care. Patiënten op de afdeling zijn dan zo ziek geworden dat ze ic-zorg nodig hebben.’’

De intensive care werd maandag in het Elkerliek in Helmond steeds drukker, maar andere ziekenhuizen zijn te hulp geschoten. Patiënten zijn naar andere delen van het land vervoerd, waardoor nu weer bedden vrij zijn. ,,Zo gauw we zien dat we in de buurt van onze maximale capaciteit komen, gaan we kijken of we patiënten kunnen overplaatsen. Tot nu toe lukt dat’’, zegt een woordvoerster.