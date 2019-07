Er zwemt weer visduivel door de Dommel

Update A2 bij Eindhoven even dicht om paarden­trans­port met panne: bestuur­ders negeren rode kruizen massaal en krijgen bekeuring

14 juli EINDHOVEN - De A2 bij Eindhoven is zondagavond even afgesloten geweest, omdat er een wagen met paarden was gestrand. De auto had pech en stond op de vluchtstrook. Omdat de paarden eruit moesten, was voor de zekerheid de hele weg dicht.