ERA vb&t Makelaars uit Eindhoven gaat in online huizenverkoop

Recensie: Geheimzin­nig­heid doet Juliet Letters de das om

1 maart EINDHOVEN - De relatie tussen stem en strijkkwartet verkennen, dat was het doel van songwriter Elvis Costello (1954) met The Juliet Letters. Aanleiding was een krantenberichtje eind jaren tachtig over een professor uit Verona die al jaren brieven beantwoordt die hij aantreft onder het balkon waar de geschiedenis van Romeo en Julia zich zou hebben afgespeeld. Costello raakte gefascineerd door de brieven en door de professor, een ontmoeting en daaropvolgende samenwerking met de leden van het Brodsky strijkkwartet leverden dit theatrale strijkkwartet op.