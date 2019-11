Erepenning Nuenen voor wielrenner Steven Kruijswijk

Steven Kruijswijk is beroepswielrenner bij de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma. Hij behaalde hij in 2016 ook de vierde plaats in de Giro d’Italia en in 2018 een vierde plaats in de Vuelta. Voor het bereiken van een podiumplaats in de Tour de France had het gemeentebestuur hem aanvankelijk op traditionele wijze willen huldigen. In overleg met Kruijswijk werd zondag uiteindelijk een meer bescheiden feestje georganiseerd.