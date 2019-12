Erfgoedhuis in Eindhoven dicht door brand in meterkast

Hoe groot de schade is aan archeologische vondsten, de bibliotheek van de archeologen en van Eindhoven in Beeld en kantoormaterieel is nog niet duidelijk. Dat zeggen voorzitter Stephen Goth en gemeente-archeoloog Nico Arts in een reactie op het brandje. ,,We hebben te horen gekregen dat we de hele week niet in het pand mogen vanwege de roet- en rookschade. Maar we bekijken de mogelijkheden om toch al eerder erin te gaan. Want iedereen wil natuurlijk graag kijken wat er is gebeurd en hoe groot de schade is. Want het is toch wel spannend wat er met onze bibliotheek, de expositie en onze computers is gebeurt”, aldus Goth.