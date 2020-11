Erfgoedstichtingen Eindhoven zien lichtpuntje in hoogbouwdiscussie, maar blijven kritisch

EINDHOVEN - ,,Dat de 160 meter hoogte voor bebouwing aan het Stadhuisplein niet meer heilig lijkt, is een klein lichtpuntje. Het biedt ruimte om eindelijk over een goed plan op de menselijke maat te praten", zegt voorzitter Wilbert Seuren van de Henri van Abbestichting over de Verdichtingsvisie voor de Eindhovense binnenstad.

,,Onze voorkeur gaat uit naar een goed gesprek voordat er plannen gemaakt worden. Maar als we daar niet uitkomen, sluiten we de gang naar de rechter niet uit", voegt Seuren van de Van Abbestichting er aan toe. De erfgoedwaakhond blijft, net als de Stichting Wederopbouw Eindhoven, mordicus tegen woontorens van 160 meter hoogte aan het Stadhuisplein. Die maken van de binnenstad met historische gebouwen als de Catharinakerk een soort Madurodam, aldus Seuren.

Volledig scherm De sloop van de panden aan de noordkant van het Stadhuisplein in Eindhoven is begonnen en al weer stilgelegd. © Michel Theeuwen

Gelukkig lijkt er nu enige ruimte om te praten. Per ‘focusgebied’ (zoals het plein, VDMA, Heuvel en dergelijke) wordt een gebiedsplan gemaakt met allerlei betrokken partijen, zoals de stichtingen, en omwonenden. De 160 meter hoogte aan het Stadhuisplein is geen must, staat in het definitieve voorstel van wethouder Yasin Torunoglu voor de Verdichtingsvisie.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-6202 *De Admirant* *De Regent*. © Kees Martens/DCI Media

,,Nu kunnen we per gebied de kans krijgen om een uitgewerkt plan te maken en te ontdekken wat daar mogelijk is. Wij zijn daarbij niet tegen elke hoogbouw. Maar of dat 160, 105 of 75 meter moet zijn, dat is minder belangrijk dan de kwaliteit van het plan, zoals bijvoorbeeld Nieuw Bergen in de Deken Van Somerenstraat", aldus voorzitter Harrie van Helmond van de Wederopbouwstichting.

Toch hopen Seuren en Van Helmond nog invloed te kunnen uitoefenen op de Verdichtingsvisie. Die is in hun ogen te veel bezig met het ‘imago’ van de stad, met de ‘skyline’ die internationaal aantrekkelijk moet zijn. ,,Die moet ‘instagrammable’ zijn, verkoopbaar online, las ik ergens. Daar moet het niet over gaan, want in een skyline kun je niet wonen. We moeten de beste stad maken voor de Eindhovenaren, ook als die van buiten komen. Want expats worden juist ook aangetrokken door een leefbare en groene stad. Erfgoed en historie moeten daarbij het uitgangspunt zijn", aldus Seuren.

Volledig scherm Het voormalige Stadskantoor aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Hier vestigt zich binnenkort het Eindhovense bedrijf Sendcloud. De rest wordt als Succeed Offices flexibel verhuurd door eigenaar Certitudo Capital. © Certitudo Capital

Om de woningbouwopgave te kunnen oplossen, moet Eindhoven breder kijken, ook naar de rest van de stad. ,,Daar kun je makkelijker aan alle voorwaarden voldoen. Nu beginnen we bij de moeilijkste opgave, in de binnenstad waar bijvoorbeeld sociale woningbouw heel moeilijk is", aldus de oud-wethouder.

Seuren wil ook dat de gemeente een pas op de plaats maakt om nog eens goed na te denken én door te praten over beslissingen die voor honderd of tweehonderd jaar invloed hebben. ,,Mét de Eindhovenaren, want het is hún stad.”