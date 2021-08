Erfgoedstichtingen staken verzet tegen sloop bankgebouw Stadhuisplein ‘De kans op succes is te klein’

Het oude bankgebouw staat al langer leeg en verpaupert. Ook werd het gebruikt door junks en daklozen. Voor de gemeente reden om eigenaar GEVA uit Best toestemming te geven voor de sloop ook al is er nog geen definitief nieuw ontwerp voor bebouwing die in de plaats moet komen. Dat laatste komt ook omdat de gemeente nog moet beslissen over de exacte kaders voor nieuwbouw rondom het Stadhuisplein.

Vragen van raadsleden

De voorgenomen sloop leidde ook tot vragen van raadsleden van onder andere CDA, D66 en PvdA. Pas na toezeggingen van het college over het behoud van elementen uit de panden, ging de raad akkoord. De twee erfgoedstichtingen lieten vorige maand weten zich nog te beraden op een bezwaar waar ze nu dus vanaf zien.

De sloop betreft twee delen van de oude ABN Amro. Het deel aan het Stadhuisplein en het deel aan de Wal 15. Het laatste pand is de oude Van Mierlo Bank. Daarover werden alle betrokken partijen het eerder eens dat de monumentale gevel bewaard kan blijven en een plek krijgt in de nieuwbouw. De Stichting Wederopbouw en de Van Abbestichting wilden echter ook het casco van het hoekpand inclusief de grindbeton gevelplaten redden. Een advies dat wethouder Yasin Torunoglu echter niet overnam. Wel zal GEVA de gevelplaten een plek geven in de nieuwbouw.

Volgens Van Helmond is het jammer dat het hele gebouw nu toch gesloopt wordt. ,,We verwachten dat die toestemming een dezer dagen gegeven wordt. Ook vanuit duurzaam oogpunt was het veel logischer geweest om het casco her te gebruiken maar we leggen ons er nu bij neer. Dat de gevelplaten bewaard blijven is bovendien beter dan niets.”

Blij met de aandacht

Wilbert Seuren, voorzitter van de Van Abbestichting sluit zich aan bij de woorden van Van Helmond. ,,We zijn blij dat actieve raadsleden het belang van behoud van belangrijke gebouwen hebben geagendeerd en de vergunning ter discussie hebben gesteld. Wij zijn ook blij met de toezeggingen en inzet van Goevaers (eigenaar GEVA, red.). Een bezwaar zou weinig kans maken.”

Hoewel het bezwaar tegen de sloop van het hoekpand nu van de baan is, blijft de Stichting Wederopbouw de ontwikkelingen op en rond het Stadhuisplein nauwgezet volgen. ,,En als het ons niet zint, zullen we ons weer roeren in de discussie", aldus Van Helmond. Ook Seuren stelt dat zijn stichting zich blijft inzetten voor behoud van kwaliteit en historische waarden.