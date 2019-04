Erfgoedvereniging Heemschut komt op voor kunst: : ‘We gaan door roeien en ruiten’

‘(De)Humanize’: ex­pat-theater over noodzaak van imperfec­tie in Pand P Eindhoven

8:00 Er is behoefte aan theater van en voor expats in Eindhoven, zo bleek uit het succes van het vorig jaar opgerichte International Theatre Collective Eindhoven (ITCE). Met ‘Outsiders’ stond het ITCE vier keer voor een uitverkochte theaterzaal in Pand P. Nu is er de voorstelling ‘(De)Humanize’.