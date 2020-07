Ergon heeft dagtaak aan rotzooi laatste sloopblok Woensel-West

Poolse drugsrij­der in Eindhoven krijgt jaar cel voor chaufferen

15:47 DEN BOSCH - Hoewel een Pool volgens de rechtbank drommels goed wist dat zijn maat een flinke partij drugs bij zich had, is het zeker mogelijk dat hij niet wist om wat voor spul het ging of hoeveel. Hij krijgt daarom ‘maar’ twaalf maanden cel in plaats van zeventien.