Ergon maakt schulden bespreekbaar en biedt hulp aan medewerkers

Ergon-medewerker Gerrie Willems heeft ondervonden hoe moeilijk het is om hulp te vragen en erover te praten. Zij vertelt haar verhaal om haar collega’s wakker te schudden, want met de juist hulp zijn de problemen op te lossen. ,,Ik schaamde me en vond dat ik het zelf moest oplossen”, vertelt Willems. ,,Ik maakte geen enveloppen meer open. Pas toen ik uit huis gezet dreigde te worden, heb ik hulp gezocht.”

Laagdrempelig

Willems is geholpen door vrienden en hulpinstanties, maar is uiteindelijk terechtgekomen bij het Financieel Loket van Ergon. Sinds vorig jaar heeft Ergon een laagdrempelig loket voor een snelle hulpverlening met wekelijks een financieel spreekuur in samenwerking met WIJeindhoven, Werkplaats Financiën en Sociaal Raadsliedenwerk Lumens.

,,Het loket is nodig. De problematiek rond schulden wordt groter. We moeten zorgen dat mensen het gaan bespreken”, zegt Els Wanten, personeelsconsulent bij werkleerbedrijf Ergon. ,,Het loket vervult een grote behoefte binnen Ergon. Uit cijfers blijkt dat 50 procent van het ziekteverzuim niet-medisch is. Daar zitten mensen tussen met financiële problemen. Als werkgever willen wij niet langs de zijlijn blijven staan, maar onze mensen helpen. Want zelf kunnen zij het vaak niet.”

Zelf meegemaakt

Ervaringsdeskundige Elly van Bokhoven is werkzaam bij het Financieel Loket. Zij heeft meegemaakt wat schulden met iemand doen. Dit jaar rond zij haar studie sociaal maatschappelijke dienstverlening af. ,,Ik heb mijn problemen op kunnen lossen. Met wat ik heb meegemaakt, help ik nu anderen.” Wanten: ,,Elly praat er heel open over, mensen herkennen zich daarin.”

Quote Ik ging met de billen bloot, maar de schaamte is weg Gerrie Willems

Van Bokhoven heeft Gerrie Willems op de rit gekregen door praktische hulp te bieden. Papieren worden geordend, inkomsten en uitgaven georganiseerd, betalingsregelingen getroffen. Van Bokhoven: ,,Nu komen we eens per maand bij elkaar om de betalingen te checken. Gerrie maakt de keuzes, ik geef tips.”

,,Het doel is dat de mensen het uiteindelijk zelf doen. We kunnen geen blijvende hulp bieden. We zetten de medewerker weer op de rit of zoeken hulp bij de samenwerkingspartners”, zegt Wanten.

Sessies voor leidinggevenden

Tijdens de Week van het geld zijn er onder andere inspiratiesessies voor leidinggevenden. ,,Ook bij hen willen we voor bewustwording zorgen, zodat zij de juiste vragen kunnen stellen, opdat problemen eerder worden gesignaleerd. Geldzaken zijn nu ook een vast onderdeel van de ontwikkelingsplannen van onze medewerkers”, vervolgt Wanten.

Willems is opgelucht en adviseert collega’s om ook openheid te geven over hun schulden. ,,Ik ging met de billen bloot, maar de schaamte is weg.”