Eric Baghuis uit Eindhoven zingt kerstlied met boodschap

Eric Baghuis timmert al een jaar of tien aan de weg als zanger van herkenbare rock-'n-roll, 'terug in de tijd'-nummers en zijn eigen songs. Deze maand nam hij voor het eerst een duet op: A Christmas World, a world of peace. Een kerstlied met een boodschap. Baghuis: ,,Kerst is een tijd van saamhorigheid. Het maakt niet uit welk geloof je hebt. Zou het altijd kerst zijn, dan is er een wereld vol vrede."

Baghuis en Smit leerden elkaar jaren geleden tijdens een vakantie op Gran Canaria kennen. Baghuis: ,,Het klikt samen goed en onze stemmen kloppen bij elkaar. We hebben al eens samen opgetreden als we elkaar in het land tegenkwamen tijdens evenementen." Smit: "Ik had nog een kerstnummer op de plank liggen, dat mijn man geschreven heeft. Het was een solonummer, maar het idee is ontstaan om een duet op te nemen en dat is heel goed bevallen."

Samen optreden is niet handig

Het nummer is te beluisteren op social media. "Samen optreden in deze korte kerstperiode is niet handig, Sylvia woont tegenwoordig in Klazienaveen", vertelt Baghuis.

Al vanaf zijn vroege jeugd woont Baghuis in de Eindhovense wijk Achtse Barrier. Hij treedt geregeld op in Woensel-Noord, maar inmiddels krijgt hij meer en meer bekendheid en treedt hij in heel het land, België en Duitsland op.

Het zingen is geen fulltimejob, hij heeft daarnaast een baan als koerier-chauffeur bij een koeriersdienst. ,,Niks is zo onzeker als het artiestenvak. Ik heb officieel twee banen, maar het is goed te combineren."

Elvis Presley is zijn grote idool

In zijn jeugd was hij niet echt met zingen bezig, wel met zijn grote idool Elvis Presley. ,,Je gaat dan meezingen als hobby. Later trad ik wel op bij personeelsfeesten." Pas toen hij zijn vrouw tien jaar geleden leerde kennen, begon zijn professionele carrière te lopen. Monique Baghuis komt uit de muziekwereld en werd zijn manager en dat werpt zijn vruchten af. Monique: ,,Als vrouw moet je wel achter Erics werk staan. Het is niet alleen meegaan naar optredens, maar ook alles eromheen regelen."

Volgend jaar komt er weer een nieuw nummer uit. ,,Een leven zonder muziek zou wel heel saai zijn. Muziek is emotie en geeft herinneringen."