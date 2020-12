Erkenning voor UArchitects uit Eindhoven met prijs in Hongkong

,,Inderdaad hij wordt niet gerealiseerd, maar wel hoog gewaardeerd”, zegt oprichter/eigenaar Misak Terzibasiyan van UArchitects. ,,Wij bedenken veel concepten en we denken ook vaak abstract, innovatief, out of the box, zoals bij Brainport Smart District in Helmond waar we aan meewerken. Veel van wat we bedenken wordt niet gebouwd.” Eerder won Terzibasiyans bureau de Eindhovense Dirk Roosenburgprijs met het ontwerp van spilcentrum ‘t Hofke dat overigens wel werd uitgevoerd.