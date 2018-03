Ernstig ongeluk met bakfiets in Eindhoven: 'Belg (25) kwam op fietspad door navigatie'

Dat meldt de politie donderdag. Op het fietspad werd een bakfiets aan gort gereden, drie slachtoffers moesten met spoed naar het ziekenhuis.

Bakfiets totaal vernield

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond vijf uur. Experts van de Verkeersongevallenanalyse van de politie stelden die ochtend direct een onderzoek in. Daaruit is gebleken dat de auto tegen de bakfiets botste en vervolgens tegen een boom tot stilstand kwam.

Van de bakfiets was niets meer over door de impact van de aanrijding. Volgens de politie volgde de bestuurder van de auto een route via zijn navigatiesysteem. Deze gaf aan dat de bestuurder de bewuste weg moest volgen. Hierdoor kwam hij op het fietspad terecht.

Alcohol

De automobilist, een 25-jarige man uit België, bleek onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden en is in het ziekenhuis verhoord. Zijn auto is in beslag genomen.

Auto beschadigd bij ongeluk Oirschotsedijk in Eindhoven © Politie Eindhoven