Ernstig ongeluk op A2 bij Eindhoven, inzittende zwaargewond

Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. Een traumahelikopter is geland op de N2. De parallelrijbaan was tijdelijk helemaal dicht vanaf knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer open. Op de A2 in de richting van Eindhoven is een flinke file ontstaan. De rechterrijstrook is dicht tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp.