Ernstige aanrijding Eindhoven waarbij vrouw invalide raakte: politie houdt tweede verdachte aan

EINDHOVEN - In het onderzoek naar de ernstige aanrijding op de Eisenhowerlaan in Eindhoven op 6 januari van dit jaar heeft de politie donderdag een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Venray.

Bij het ongeval aan het einde van de avond raakte de inmiddels 46-jarige Miranda Licht uit Eindhoven zwaargewond, de vrouw verloor haar been. Licht stak met haar fiets de kruising met de Wolvendijk over toen ze werd geschept door een donkerkleurige personenauto. Die auto reed door er werd niet veel later aangetroffen op de Boschdijk.

De bestuurder van deze auto meldde zich een dag later bij de politie, maar werd later in vrijheid gesteld. Hij bleef echter wel verdachte in de zaak.

BMW

Eerder werd al duidelijk dat er mogelijk een tweede auto betrokken was bij het ongeval door de vondst van een buitenspiegel op de plek van het incident. De spiegel bleek afkomstig van een BMW. Na lang onderzoek is deze auto gevonden en is er een 26-jarige man uit Venray opgepakt.

'Ik ben echt blij'

Quote Gelukkig hebben ze nu toch een verdachte. Dat lucht op. Dan is er tenminste iemand die ze kunnen straffen voor wat er is gebeurd. Miranda Licht Miranda Licht (46), die bij het ongeluk een been verloor, reageert opgelucht: "Ik ben echt kei blij. Het ongeluk is alweer vier maanden geleden, dus ik had de hoop dat ze de dader zouden vinden al een beetje opgegeven. Gelukkig hebben ze nu toch een verdachte. Dat lucht op. Dan is er tenminste iemand die ze kunnen straffen voor wat er is gebeurd."

Licht is alweer een tijdje thuis, waar ze op de begane grond slaapt. Ze gaat nog wel drie keer in de week naar revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. "Ik heb net een prothese aangemeten gekregen, daar maak ik nu mijn eerste stappen mee. Dus ik hoop dat ik binnenkort kan lopen. Maar het is zwaar." Dat bevestigt haar vriend Henry Verbaandert: "Emotioneel begint nu het kwartje te vallen. Er is het besef dat dit vanaf nu haar toekomst is. Ook de fantoompijn komt weer terug. Dus dan is dit goede nieuws over de aanhouding heel erg welkom."

De zaak werd in februari uitgebreid behandeld in Opsporing Verzocht.