‘Ernstige en omvangrijke’ misstanden bij kliniek in Eindhoven: inspectie sluit Expat Med. bv

In februari 2017 constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al voor het eerst misstanden in de Eindhovense vestiging. Expat Med kreeg tijd om de boel op orde te krijgen, maar dat lukte niet. Daarom is het werk nu stilgelegd, ook bij de vestigingen in Den Haag en Amsterdam. Daar bleken dezelfde misstanden plaats te vinden. Het bedrijf krijgt nu vier maanden de tijd om alsnog orde op zaken te stellen. De specialisten, die allemaal een opleiding kregen in Polen, krijgen een jaar om Nederlands te leren.

Minderjarigen behandeld

De Inspectie zegt dat er op maar liefst negen onderdelen verbeteringen moeten komen. Er zijn verscheidene organisatorische tekortkomingen gevonden en ook is het niet overal even schoon. Tegen de eigen richtlijnen in werden zo'n vijftien keer per jaar minderjarigen behandeld. Ook werden op de locatie in Eindhoven bij behandelingen steriele hulpmiddelen gebruikt die over de datum waren en lagen steriele en niet-steriele spullen bij elkaar opgeslagen.