Ernstige zorgen over ‘vliegherrie’ bij Eindhoven Airport: ‘Er wordt met cijfers gegoocheld’

AS Monaco-coach Niko Kovač ziet in PSV geduchte tegenstan­der: ‘Schmidt maakt clubs geleide­lijk beter’

20 oktober Trainer Niko Kovač van AS Monaco beschouwde woensdagavond in het Philips Stadion het treffen met PSV van donderdag uitgebreid voor. Voor de 50-jarige coach is de Eindhovense formatie een geduchte tegenstander in de Europa League, zo gaf hij aan. ,,Ze boeken progressie ten opzichte van vorig seizoen en hebben offensief veel mogelijkheden”, meldde de 83-voudig Kroatisch international.