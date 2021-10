Erop of eronder voor Montessori College; Bijna genoeg ouderverklaringen om VWO-afdeling te starten

Dat zegt directeur Peter Schoormans. Aanvankelijk lag de deadline op 15 oktober . Maar vanwege een eerdere storing bij de instantie DUO is de termijn verlengd tot en met 29 oktober. ,,We hebben dus nog een week de tijd. We hopen natuurlijk heel erg dat nu ook die laatste elf ouders die we nu nog missen, alsnog snel een ouderverklaring indienen bij DUO .”

Nieuwe wet voor uitbreiding en oprichting scholen

De afgelopen jaren wees het ministerie een nieuwe VWO-afdeling telkens af. Sinds kort is er een nieuwe wet, die de mogelijkheden voor het oprichten van een nieuwe afdeling of school makkelijker moet maken. Ouders spelen hierin een essentiële rol: Als er voldoende ouderverklaringen worden ingediend, dan gaat het ministerie serieus kijken of het plan voor een nieuwe school of afdeling kan worden goedgekeurd.

De Ouderraad van de school ondersteunt het initiatief van harte. ,,We hebben via social media ouders opgeroepen om, als ze belangstelling hebben, een ouderverklaring in te dienen", zegt Suzanne Nefkens. De groep ouders die een ouderverklaring mag indienen is ingeperkt door het ministerie. ,,Alleen ouders met een kind dat op 1 november 10, 11 of 12 jaar is mogen een ouderverklaring indienen.” Ook moet hun kind in een postcodegebied wonen dat geheel of gedeeltelijk in een straal van 15 kilometer ligt rond de school.