Ervaringsdeskundige Lex uit Eindhoven wil slachtoffers van misdrijven helpen

video Minimaal oponthoud door hitte op Eindhoven Airport

16:04 EINDHOVEN - Bijna geen vlucht vertrekt dinsdag op tijd op Eindhoven Airport. Als gevolg van de tropische temperaturen nemen de processen op de luchthaven wat meer tijd in beslag. Eindhoven Airport slaagt er tot nu toe in het oponthoud voor de meeste vluchten te beperken: de vertraging is hooguit een minuut of tien.