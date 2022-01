Erwins hond werd bij het uitlaten bijna gestolen door twee mannen: ‘Alsof ze je kind mee willen nemen’

EINDHOVEN - ,,Het is echt net of ze je kind mee willen nemen. Ja. Echt.” Erwin Smits is een dag later nog steeds aangeslagen als hij denkt aan de twee mannen die hem zaterdagavond zijn hond afhandig wilden maken. Het liep uit op een vechtpartij tijdens zijn vaste uitlaatronde in Eindhoven: ,,Ze bleven me maar op mijn ribben slaan.”