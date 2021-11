ESPN zendt documentaire uit over brand Tsilveren Seepaerd in Eindhoven

Jong PSV geeft zege uit handen na sterke invalbeurt van Johan Bakayoko

Jong PSV had vrijdagavond in Eindhoven de derde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie voor het grijpen, maar strandde bij een gelijkspel (2-2). De ploeg van Ruud van Nistelrooy speelde tegen TOP Oss een moeizame eerste helft, waarin een achterstond moest worden geïncasseerd. Na rust werd het duel onder impuls van de invallers Ismael Saibari en Johan Bakayoko omgebogen, maar kwam TOP kort voor tijd nog terug.

5 november