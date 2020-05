eSports Center Eindhoven failliet verklaard: ‘Coronacrisis gaf de genadeklap’

EINDHOVEN - Na ruim een jaar is het doek gevallen voor eSports Center Eindhoven. De schuld van het jonge bedrijf is - mede door de coronacrisis - opgelopen tot ongeveer 100.000 euro. Inmiddels hebben zo’n tien partijen zich gemeld voor een overname van het failliet verklaarde gamecentrum.

Met pijn in het hart kondigde het eSports Center op 29 april aan dat het bedrijf failliet is verklaard. Eigenaar Bas van Helmondt stelt dat zijn bedrijf nog in de opbouwfase zat, nadat het op 15 maart 2019 de deuren opende. ,,De eerste maanden zijn nooit winstgevend en als er dan een coronacrisis overheen komt.... Dat gaf de genadeklap.”

De reserves zijn kortom niet genoeg gebleken. Curator Ben Arends legt uit het dat het bedrijf financieel sowieso niet ‘helemaal top’ liep. Er was al een huurachterstand bij de verhuurder, waar het eSports Center net afspraken over had gemaakt. ,,Het is typisch een verhaal van een startende ondernemer. Je hebt vaak een jaar of een, twee nodig om op nul uit te komen. En op het moment dat hij ging verdienen, kwam er een coronavirus”, zegt Arends.

De schuld bedraagt zo'n 100.000 euro, het bedrijf had drie man personeel in dienst. Een van de grootste eisers is de verhuurder van het pand, eSports Center had een contract tot en met 2024. Verder heeft de belasting nog geld tegoed, net als een andere BV van de eigenaren zelf. Zij sluiten zelf dus ook aan in het rijtje schuldeisers. En dan is er nog een (kleine) schuld aan leden van van het gamecentrum, die 30 euro per maand contributie betaalden.

40.000 euro apparatuur