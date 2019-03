eSports vereniging Eindhoven ‘Eerste van Nederland’

EINDHOVEN - Een heuse sportvereniging voor gamers: het is realiteit geworden in Eindhoven. Samen videogames spelen of het tegen elkaar op nemen kan vanaf vrijdag 15 maart in de eSports Center op Strijp-S.

Uitgangspunt van het gamecentrum is gezelligheid, saamhorigheid en de krachten meten. ,,Vergelijk het met een tennis- of voetbalvereniging. We profileren ons niet als een café waar je een drankje nuttigt, maar echt als sportvereniging voor gamers. We willen een clubgevoel creëren, gamen naar het volgende niveau brengen”, legt Dick Rennings (30) uit.

Gamen naar het volgende niveau brengen. Dat is nogal een uitspraak. Rennings en zijn kornuiten, Bas van Helmondt (30) en Koen Bronswijk (29), willen afrekenen met het imago van ‘nerds op donkere zolderkamertjes’. Anno 2019 ben je geen nerd meer als je enkele uren gamend doorbrengt. Het fenomeen gamen –of dat nu via pc, spelcomputer, smartphone of tablet is– heeft een enorme vlucht genomen. Ook eSports, games die online of offline in competitie gespeeld kunnen worden, zijn hartstikke in.

Apparatuur

Daar springen de Eindhovenaren met hun eSports Center op in. In het pand, dat 459 vierkante meter beslaat, staan twintig high-end gamepc’s, vijftien PlayStation 4’s, vijf Nintendo Switches en twee Xbox Ones. Op die apparatuur kunnen bezoekers het tegen elkaar opnemen met spellen als FIFA 19, Super Smash Bros, Ultimate, Apex Legends, Rocket League, Overwatch, League of Legends, Mario Kart of Fortnite.

Zoals een vereniging betaamd, dient een lid contributie te betalen. Een lidmaatschap kost dertig euro per maand. Daarmee kun je plaatsnemen achter een van de spelcomputers en met anderen games spelen. Een dagpas kost 7,50 euro. ,,Door het sociale karakter van het centrum kunnen spelers ook onderlinge community’s oprichten en zo samen online de strijd aan gaan. Ik durf wel te stellen dat wij de eerste echte eSports vereniging van Nederland zijn”, weet Van Helmondt, die het woord pioniers niet schuwt.