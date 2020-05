Essink krijgt alsnog goedkeuring om buiten in een tent te sporten: ‘Blij dat we aan de slag kunnen’

Dinsdag kreeg Essink te horen dat sporten in een tent of onder een overkapping volgens de Veiligheidsregio niet was toegestaan. ‘Een tent, die eventueel weer dicht te maken is, biedt de verleiding om bij regen, wind of kou toch dichter bij elkaar te sporten dan toegestaan is.’ De gemeente laat woensdagavond in een reactie weten dat er onduidelijkheid was ontstaan over wat er precies wordt bedoeld met ‘buiten’ sporten, zoals in de verordening is opgenomen. Dat bleek een grijs gebied te zijn. Daarom keken juristen van de gemeente en de Veiligheidsregio er nog eens naar om juist duidelijkheid te scheppen voor sportscholen, die maar wat graag aan de slag willen.

,,Een tent, die minimaal aan 3 zijden open is en blijft, kunnen we onder ‘buiten’ rekenen, dus is sporten op die manier toegestaan mits de RIVM-richtlijnen (zoals afstandsnorm en de hygiëne-norm) ook worden nageleefd”, aldus de gemeente Eindhoven. Rens Essink is in elk geval opgelucht. ,,Ik ben blij dat we aan de slag kunnen. De gemeente heeft ook ingezien dat een goede overkapping of tent best kan. Dat is alleen maar goed”, erkent hij.

Essink kreeg woensdagmiddag nog bezoek van Koning Willem-Alexander. Die had het eerdere artikel gelezen dat de tent was afgekeurd. ,,Hij kon onze frustratie voorstellen, het was een erg bijzondere ontmoeting”, zegt Essink.

Sporten weer mogelijk maken