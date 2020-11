Esther van Dingenen uit Eindhoven in zonnetje gezet: ‘Iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen’

EINDHOVEN - Toen in maart dit jaar alle activiteiten voor de bewoners van zorgcentrum Vitalis De Horst/Kronehoef werden stilgelegd, stopte ook de inzet van vrijwilligster Esther van Dingenen bij de wekelijkse kienavonden. Ze bedacht meteen andere initiatieven zodat er soms toch weer een zonnestraaltje binnenkwam in het leven van de bewoners.

De Eindhovense Esther van Dingenen (46) is er helder over, iedereen zou wat tijd moeten vrijmaken om vrijwilligerswerk te doen. Hoewel ze een fulltime baan heeft is haar vrijwilligerswerk een gewoon en vast onderdeel van haar leven. ,,Iets voor een ander doen is gewoon heel gewoon", zo stelt ze.

Vrijwilligers hard nodig

Via haar man heeft ze een tijd als vrijwilliger gewerkt bij Jong Nederland, inmiddels al weer een hele tijd bij De Horst/Kronehoef. ,,En dat bevalt veel beter", vertelt ze enthousiast. ,,In zo'n zorgcentrum zijn vrijwilligers misschien ook wel veel harder nodig , de mensen zijn er toch vaker eenzaam. Ter illustratie: de wekelijkse kienavonden trokken steevast bijna honderd man.”

Honderden kaartjes en verrassinkjes

Toen de bewoners in maart noodgedwongen op hun kamer moesten blijven, raakte dat Esther diep. ,,Dat vond ik zo erg, dat gedwongen binnen zitten voor toch al kwetsbare mensen op hoge leeftijd. Ik moest gewoon iets voor hen doen, ze laten weten dat ze niet vergeten worden.” Dus schreef ze honderden kaartjes, maakte zakjes met paaseitjes en is inmiddels druk met het schrijven van meer dan vijfhonderd kerstgroeten op kerstballen die ze via bekenden, facebook en de kringloopwinkel verzamelt.

Laconiek

Ze is er laconiek over. ,,Ik was toch al gewend om elke week dat vrijwilligerswerk te doen en kon die tijd dus net zo goed aan iets anders besteden waar de mensen toch iets aan hebben. Ook al is dat dan op afstand.”

Het gaat om de mensen

Haar inspanningen bleven niet onopgemerkt en de coördinator Welzijn en Activiteiten van het centrum meldde haar aan voor ‘Aandacht voor elkaar’, een landelijke actie die in Eindhoven door de gemeente wordt getrokken. Vorige week werd Esther zodoende in het zonnetje gezet met allerlei cadeautjes. Heel bijzonder vond ze dat, maar ‘het gaat toch om de mensen’.

Mensen met een mooi verhaal of initiatief dat positieve aandacht verdient, kunnen nog steeds worden aangemeld. Stuur daarvoor een mail naar: aandachtvoorelkaar@eindhoven.nl.