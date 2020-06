Eten met jezelf in Thais mini-restaurant In The Elephant in Eindhoven

Onbevangen stapte Waew Voraphotmuangman op 6 maart uit het vliegtuig in Nederland. Ze was weer terug in Eindhoven om er te werken bij Atelier.nl en om bij Onomatopee Projects een artiestenbar en -restaurant neer te zetten voor het kunstproject Residency for the People. Drie dagen later kondigde premier Rutte de eerste maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus. En vielen ook de plannen van Waew in duigen.