EU-geld TNO in 'race' om kobaltvrije batterij

TNO maakt in Cobra (Cobalt-free Batteries for Future Automotive Applications) deel uit van een consortium waarin universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven zijn vertegenwoordigd. Doel is dat er eind 2023 een prototype kobaltvrije oplaadbare batterij is die de prestaties van kobalthoudende batterijen kan evenaren. Het Duitse bedrijf Liacon zal deze op de markt brengen. In totaal investeert Europa in het project 11,8 miljoen euro.