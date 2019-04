Euro Hockey League: Hockeyfeest met dure tickets bij Oranje-Rood in Eindhoven

Jaarcij­fers biblio­theek Eindhoven: ‘bieb is alive and kicking'

10:42 EINDHOVEN Het aantal kinderen en jongeren dat abonnee is van de bibliotheek aan de Emmasingel in Eindhoven is vorig jaar fors gestegen, met ongeveer 1470, zo'n 16,7 procent. Ook het aantal bezoekers nam fors toe, tot 340.000, zo'n 5,7 procent meer dan een jaar eerder.