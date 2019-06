Europese campagne tegen woninginbraken start in Eindhoven

Gekozen is voor deze European Focus Day omdat de zomer er weer aankomt, traditioneel een periode waarin het aantal inbraken fors toeneemt. Bewustwording moet dat aantal verminderen, schrijft de gemeente Eindhoven. Ook de hele zomer krijgen bezoekers van het stadskantoor de folder over inbraakpreventie en een ‘Buren, wij gaan op vakantie’-kaart, waarmee ze de buren kunnen laten weten dat ze weg zijn, met het verzoek een oogje in het zeil te houden.

Burgemeester John Jorritsma is enthousiast over deze actie: ,,We vergeten vaak hoe groot de impact van inbraken is. Mensen voelen zich niet veilig meer in hun eigen omgeving. Daarom is het belangrijk om goed uit te leggen hoe inbraken zoveel mogelijk te voorkomen zijn, want voorkomen is beter dan genezen.”