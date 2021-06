Evelien overwon twee keer kanker, gooide haar leven om en fietst nu langs alle inloophuizen in het land: ‘Benader het leven en niet de kanker’

Stilte in de coronatest­stra­ten: 'Er zijn steeds meer mensen gevacci­neerd en dat zien we hier terug’

21 juni EINDHOVEN/HELMOND - Er is nog net geen echo te horen in de teststraten in Helmond en Eindhoven. Maar het aantal mensen dat zich laat testen is flink afgenomen, en dat merken ze maar al te goed. ,,Half april namen we dagelijks achthonderd testen af, daarvan zijn er nu nog zo'n honderdvijftig over.”