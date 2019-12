Eveline Wu opent binnenkort Mood Streetfood in centrum Eindhoven

EINDHOVEN - Haar Mood-restaurants in Eindhoven en Rotterdam staan op de kaart en dus vond Eveline Wu het weer tijd worden voor iets anders: op 1 februari opent ze op de Nieuwe Emmasingel Mood Streetfood in het pand waar tot voor kort grandcafé Emma zat.

,,Vergelijk het maar een beetje met zaken als Happy Italy en Vapiano: wat die zijn voor de pasta-maaltijden, wil ik zijn voor Aziatische gerechten. De nadruk gaat bij Mood Streetfood liggen op het meenemen van maaltijden. Maar we hebben in de zaak straks honderd zitplaatsen en zelfs een klein terras. Dus aan een tafeltje opeten kan ook."

Eveline Wu begon in 2004 met Aziatisch restaurant Soho in de Jan van Lieshoutstraat. In 2017 deed ze die zaak weer van de hand. ,,Mood Streetfood vertoont veel gelijkenissen met Soho: betaalbaar, lage prijzen, geen drempels. Noem het maar Soho 2.0. Voor een tientje heb je straks een goede Aziatische maaltijd."

Nieuw concept voor Eindhoven

Volgens Wu is een soortgelijke zaak er nog niet in Eindhoven. ,,Dit is voor hier een nieuw concept. In Amerika en bijvoorbeeld ook op het eiland Hawaii zie je dit soort zaken op bijna elke straathoek. We hebben straks vers gemaakte maaltijden in een gekoelde vitrine staan: die maaltijden kun je zo mee naar huis nemen en thuis opeten.

Maar bezorgen via kanalen als Thuisbezorgd.nl of Deliveroo kan natuurlijk ook. Desnoods een complete rijsttafel. Zo heb je thuis de luxe van een restaurant. Want we gaan dezelfde kwaliteit leveren als we in Mood op de Keizersgracht en op Strijp-S doen." Ze wil de opening van Mood Streetfood op 1 februari een bijzonder karakter geven: tussen 12 en 5 uur kun je er gratis eten. ,,Zo kan iedereen met Mood Streetfood kennismaken."