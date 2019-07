Eveline Wu wil Eindhovense zaak beschermen: ‘Wil dubbel gebruik van naam Mood snel oplossen!’

EINDHOVEN - Eveline Wu wil graag zo snel mogelijk met de eigenaren van MOOD Tilburg om de tafel. "Dit moeten we snel oplossen. Als zij hun naam aanpassen is het probleem van tafel. Ik ben niet uit op geld. Ik wil alleen mijn zaak beschermen!"

Wu is eigenaresse van Mood Eindhoven, Mood Strijp-S en Mood Rotterdam. En ze ontdekte onlangs dat er in Tilburg een restaurant Mood Tilburg is geopend. "Wij zijn sinds 2011 als 'Mood BV' ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat jaar voeren we ook de domeinnaam www.mood.nl. Maar ik krijg nu brieven van hún leveranciers en ik krijg reacties van mensen uit Tilburg, waarom ze bij Mood in Tilburg geen sushi kunnen bestellen. Google op de naam Mood en je ziet alleen mijn zaak vernoemd!"

Harde brief

Advocaat Hugo van Nieuwenhuizen van Mood Eindhoven stuurde een brief naar de Tilburgse Mood, waarin de zaak werd gesommeerd om te stoppen met het gebruik van de naam. Op straffe van een boete van 10.000 euro per overtreding en 1.000 euro per dag dat 'de inbreuk' voortduurt. Ook moest Mood 5.000 euro betalen als voorschot op de schadevergoeding en 1.500 euro voor de rechtsbijstand.

Wu geeft toe dat de brief van haar advocaat aan de eigenaren van de Tilburgse Mood hard was. "Maar de eigenaren van Mood Tilburg hebben niet eens de moeite genomen om te reageren op mijn eerste brief om iets aan de naam te veranderen. Ik heb in Eindhoven Mood Eindhoven, Mood Strijp-S, maar ook Mood Rotterdam en binnenkort opent Mood Schiedam. Als ze gewoon iets aan hun naam veranderen is het probleem de wereld uit. Op Schouwen-Duiveland is onlangs Brasserie Mood geopend. Prima. Daar heb ik geen problemen mee. Dat zij kosten moeten maken bij een naamsverandering is niet mijn probleem. Ze wisten het en hebben het risico genomen".