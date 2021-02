Even bescheiden als perfect: het beeld van André Volten in de kasteeltuin Helmond

Een beetje kasteeltuin heeft een hek rondom, met een of meerdere poorten erin en de tuin in Helmond blijft gelukkig niet achter. Aan een van de stalen poorten hangt bij mijn bezoek een pluche beertje.

Het draagt een jurkje en een parasolletje in dezelfde roze-witte stof. Met een draadje is de knuffel aan de openstaande poort vastgemaakt. De hangjeugd een paar meter verderop weet te vertellen dat het beertje er al even hangt en ook zij hopen dat de kleine eigenares het snel weer komt ophalen, ‘want ’t is een schoon poppeke, nie?’

Staal en graniet

BEELDEN BUITEN - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen of verstopt in een bos. De kunstredactie zoekt en vindt. Dit keer: het redelijk bescheiden maar sterke beeld van André Volten, in de kasteeltuin van Helmond. Zo zacht als die knuffel is, zo hard is het beeld van André Volten, enkele tientallen meters verderop in de kasteeltuin. Het kunstwerk zonder titel is gemaakt van gneis, een van de hardste steensoorten die je kunt vinden. De Amsterdammer Volten (1925-2002) hield van materiaal dat zich niet makkelijk liet bedwingen. Want was het niet staal - zijn favoriet - dan werkte hij graag met zoiets als gneis. Om dat vervolgens zijn wil op te leggen en ja - dat waren best gevechten. Die hij altijd won, mede dankzij de niet aflatende steun van zijn echtgenote Sophie, zonder wie de kunstenaar - zo gaf hij steevast te kennen - eigenlijk niet veel kon.

Het kunstwerk in de tuin is even simpel als ingewikkeld. Vijf blokken grijzig natuursteen zijn op elkaar gestapeld. Bepaalde delen van die blokken zijn afgezaagd. Daardoor ontstaat er een speels spel als je om het beeld heen loopt; nooit is het kunstwerk hetzelfde. Bepaalde vlakken zijn ook nog eens gladder afgewerkt dan andere delen, waardoor verschil in kleur ontstaat en het speelse ook op die manier wordt bereikt.

Bosschages en struiken

Het basement, met precies de goede afmetingen, is eveneens van een grijzige natuursteen en dat steekt prima af tegen het groene gras waarin het beeld staat. Het werk staat enkele meters voor grote bosschages en struiken, die op hun beurt de enorme stenen muur van het Vlisco-complex deels aan het oog onttrekken. Je zou zeggen dat het relatief kleine beeld het aflegt tegen die drukke omgeving, maar niets is minder waar. En dat komt door die sterke beeldtaal, even bescheiden als perfect.

Quote Zonder inspanning komt niets tot stand Kunstenaar André Volten

In Eindhoven is ook een werk van Volten te bewonderen: in de hal van het stadhuis hangt het zo kenmerkende plafond, opgebouwd uit stalen, iets gebogen platen. In de Tweede Kamer in Den Haag staat een behoorlijk eigenwijze fontein en voor de Stopera in Amsterdam staat misschien wel zijn bekendste werk, gebaseerd op de cirkel.

Want abstractie, daar stond hij voor. Niet de makkelijkste kunst, klopt. Maar je mag er ook best wat moeite voor doen. Zoals hij zelf altijd verkondigde: ‘Zonder inspanning komt niets tot stand’.

Volledig scherm Het beeld met daarachter groen en de gevel van Vlisco. © Sem Wijnhoven/DCI Media