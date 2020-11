Even snel een coronatesttest op parkeerplaats De Luytervelde

EINDHOVEN - De corona-snelteststraat in Eindhoven-Noord is op het laatste moment van locatie veranderd.

Vanaf deze week kunnen mensen terecht bij de snelteststraat op het grote parkeerterrein van restaurant De Luytervelde in kerkdorp Acht. In eerdere berichten is gesproken over een testlocatie op het terrein van het logistieke bedrijf MSG op de Avignonlaan.

Goede bereikbaarheid

Het bedrijf had graag meegewerkt, maar de verhuurder van het pand zag toch te veel haken en ogen aan het plan en heeft geen toestemming gegeven, volgens een woordvoerder van MSG. Het privéterrein van De Luytervelde is een goed alternatief. ,,We hadden meerdere locaties in beeld. Het parkeerterrein heeft een goede bereikbaarheid en op deze manier ondersteunen we een horecaondernemer”, licht een woordvoerder van Coronasneltest, de organisatie achter de snelteststraat, toe.

Karin Smits, eigenaar van De Luytervelde is blij met de ondersteuning. ,,Mijn terrein ligt er nu toch werkeloos bij. Ik krijg er een vergoeding per test voor. Bovendien rijden al die mensen langs mijn restaurant en zien de mooie locatie”, zegt Smits lachend.

Quote Mijn terrein ligt er nu toch werkeloos bij Karin Smits, De Luyterveld

Acht is op dit moment een van de best lopende locaties van Coronasneltest. Initiatiefnemer is Jumbo-eigenaar Bas Bobeldijk uit Mijdrecht. Hij zocht een oplossing voor zijn personeel, omdat de wachttijden bij de GGD zo lang waren. Onder supervisie van de GGD en RIVM en met juridische en medische goedkeuring is hij snelteststraten gaan opzetten.

,,Vanuit Brabant kregen wij veel verzoeken voor een test, om meer landelijke dekking te krijgen, is de locatie in Eindhoven geopend”, zegt de woordvoerder.

Midden in de wijk

Maar een testlocatie midden in de wijk, geeft dat geen overlast? Smits: ,,Bezoekers krijgen het verzoek om via de Maan Wijzenbeeklaan het terrein op te rijden en via de Jo Goudkuillaan te verlaten richting de Boschdijk, zodat het doorstroomt. ’s Avonds is het ook veilig, want alles gaat op slot. Er kan niemand het terrein op.”

Bij Smits en bij Coronasneltest zijn geen klachten binnengekomen. Omwonende Willem van den Brink beaamt dat er geen overlast is, maar vraagt zich af of dat zo blijft als ze zeven dagen per week open zijn en de volle capaciteit benut wordt.

,,Op zich is het een goede zaak dat er meer testmogelijkheden komen, maar het was fijn geweest als ze de buurt hadden ingelicht. Voor zover ik weet was niemand vooraf op de hoogte”, zegt Van den Brink.