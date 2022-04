Evenement ‘Kijk-je over de grens’ tijdens Autismeweek; ‘Ons streven is dat we allemaal door dezelfde deur kunnen’

EINDHOVEN - Na twee jaar kan het Samenwerkings Verband Autisme (SVA) Zuidoost Brabant weer groots uitpakken tijdens de Autismeweek. Dat gebeurt met een gratis evenement ‘Kijk-je over de grens’ op woensdag 6 april bij Igluu in Eindhoven.

Op 2 april is het Wereld Autisme Dag, en dan wordt er tijdens een week vol activiteiten meer aandacht gevraagd voor autisme. Dit jaar heeft de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) het thema ‘grenzen’ gekozen. ,,Wij hebben dat thema iets aangepast in ‘Kijk-je over de grens’. We willen mensen uitnodigen om over hun eigen grens heen te kijken”, zegt SVA-coördinator Ilonka van der Sommen.

Buiten Gewoon jezelf

Sprekers zijn onder meer de Vlaamse copywriter en schrijfster Magali de Reu. Zij vertelt hoe zij haar autisme beleeft en ook werkt met autisme. En Martine Mussies, een vrouw met autisme uit Utrecht, die zeven verschillende studies deed omdat ze niet kan en mag werken volgens ons Nederlandse systeem, licht Van der Sommen toe. ,,Ze laat daarmee zien wat de grenzen zijn in onze samenleving.”

Jeroen Dewinter, werkzaam bij de GGzE, vertelt over neurodiversiteit en er is ook een vertegenwoordiger van het project Buiten Gewoon Jezelf, dat gaat over de zoektocht van jongeren met autisme en gendervraagstukken.

Quote Het zou het leven iets makkelij­ker maken als we wat meer naar elkaar zouden luisteren Ilonka van der Sommen, SVA Zuidoost Brabant Er is ook een informatiemarkt met stands waar van alles te zien en te beleven is. Zo is er ook de happybot te bewonderen, een klein robotje in de vorm van een lampje dat met kleuren emoties weergeeft. Verschillende auteurs met autisme staan er ook met hun boeken, zoals logopedist en autismebegeleider Josine van Boxmeer (Het Ontprikkeldieet) en blogster Mayke Bloem (Mijn leven met autisme). Boekhandel Van Piere is eveneens aanwezig met boeken rondom het thema autisme.

Van der Sommen: ,,We proberen te laten zien dat we leven met heel veel verschillende mensen. Het is ons streven dat we allemaal samen door diezelfde deur kunnen. Het zou het leven iets makkelijker maken als we wat meer naar elkaar zouden luisteren.”

Aanmelden voor het gratis evenement is nog steeds mogelijk, via autismezuidoostbrabant.nl. Iedereen is welkom op 6 april van 19.00 tot 21.30 uur bij Igluu, Lichttoren 32 in Eindhoven.