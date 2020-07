Evenementen in Eindhoven mogen gemeentelijke subsidie houden

De Eindhoven­se Berenkuil heeft een nieuwe look dankzij de kidsbattle

7 juli EINDHOVEN - Lang was het onzeker of de kidsbattle, de ‘kinderversie’ van het afgelaste graffitifestival Step in the Arena, wel door kon gaan. Deze week vulden de fietstunnels in de Berenkuil zich toch met leerlingen en verse verf.