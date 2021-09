Evenementenbranche op 11 september opnieuw de straat op in Eindhoven na uitblijven toezeggingen

‘Willekeur’

Volgens hen is er sprake van willekeur en is de logica ver te zoeken omdat andere grote evenementen zoals de Formule 1 in Zandvoort wel mogen doorgaan. ,,Het is nog steeds niet uit te leggen dat in landen om ons heen met maatregelen van Nederlandse Fieldlab Evenementen wordt gewerkt en dat hier deze topsector nagenoeg stil wordt gelegd”, aldus landelijk woordvoerder Jasper Goossen.

Front of House

Ook het Brabantse evenementencollectief Front of House heeft zich in Eindhoven bij initiatiefnemer Siem Nozza geschaard. ,,Goed om te zien dat het enorm breed wordt gedragen in de regio en we verwachten dan ook vele duizenden die aansluiten bij de mars. De urgentie is immers hoog en we worden niet gehoord”, aldus de nachtburgemeester van Eindhoven.